شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفغانستان: 77 حالة إصابة جديدة و8 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 1593 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.



كما سجلت الوزارة ثماني حالات وفاة و355 حالات شفاء من الفيروس في نفس الفترة.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ الآن 54 ألفا و672 وحالات الوفاة 2386 وحالات الشفاء 47 ألفا و298 .