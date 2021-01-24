شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال رجل هدد علناً بقتل نائبة في الكونجرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكساس: رويترز

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات قبل أيام لرجل من ولاية تكساس، أفادت تقارير بأنه اقتحم مبنى الكونجرس في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، وهدد على مواقع التواصل الاجتماعي بقتل النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.

وطالب ممثلو الادعاء أحد القضاة يوم الجمعة بإبقاء جاريت ميلر قيد الاحتجاز لحين مثوله أمام محكمة.

وكشف المدعون عن توجيه خمس تهم جنائية لميلر يوم الأربعاء أمام محكمة مقاطعة كولومبيا منها تهديدات بالقتل.

وضم ملف القضية صوراً لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يُتهم ميلر بكتابتها ويعلن فيها على ما يبدو شروعه في رحلة إلى مبنى الكونجرس وتهديده بقتل أوكاسيو كورتيز، بالإضافة إلى أحد أفراد شرطة الكونجرس.

وقال ممثلو الادعاء إن ميلر وجه تهديدات عديدة على الإنترنت قال في واحدة منها: «في المرة المقبلة سنأتي بالبنادق»، وذلك في لقطات مصورة نُشرت على تويتر لمثيري شغب وهم يغادرون أحد أبنية الكونجرس.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من جانب المتحدثة باسم أوكاسيو كورتيز، فيما ألقت السلطات القبض على ميلر يوم الأربعاء، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة يوم الاثنين.