شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل انخفاضاً في أعداد مرضى «كورونا» بوحدات الرعاية الفائقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: «رويترز»

تراجع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في وحدات الرعاية الفائقة في فرنسا بواقع 16 حالة إلى 2896، وهو أول انخفاض في أسبوعين بعد أن بلغت الزيادة نحو 20 يومياً منذ منتصف يناير/كانون الثاني.

كما سجلت وزارة الصحة الفرنسية 23924 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد ـ 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وكانت سجلت 23292، أول أمس الجمعة، و21406 السبت الماضي.

وتراجع عدد الوفيات اليومي في المستشفيات بكوفيد ـ 19 إلى 230 من 3019 أول أمس الجمعة.

يذكر أن الفيروس أودى بحياة 70 ألفاً في فرنسا، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم، وتشعر الحكومة بالقلق من السلالة الأشد عدوى التي جرى اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، والتي تمثل حالياً حوالي واحداً في المئة من الإصابات الجديدة.