شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفرض حظراً للتجول في بعض مناطق شمال سيناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري، قراراً بحظر التجوال في عدد من مناطق محافظة شمال سيناء في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح، ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غربي العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم.

ويعمل بالقرار اعتباراً من الواحدة صباح اليوم الأحد، وحتى انتهاء مدة حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.