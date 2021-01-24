شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تتوقع نقصاً مبدئياً كبيراً في لقاح «أسترازينكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل: «رويترز»

قال الفريق المكلف بعملية لقاحات «كوفيد ـ 19» في بلجيكا، السبت، إن بلجيكا ستحصل على أقل من نصف عدد جرعات اللقاح التي كانت تتوقعها من شركة «أسترازينكا» في الربع الأول من العام الحالي.

وكانت بلجيكا تتوقع الحصول على 1.5 مليون جرعة من اللقاح، الذي لم تتم الموافقة عليه بعد، بحلول مارس/آذار، لكنها ستحصل بدلاً من ذلك على نحو 650 ألف جرعة.

وذكرت «رويترز»، الجمعة، أن شركة «أسترازينكا» أبلغت مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأنها ستخفض شحنات اللقاح بنسبة 60% إلى 31 مليون جرعة في المجمل في الربع الأول بسبب مشاكل الإنتاج.

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً لشراء ما لا يقل عن 300 مليون جرعة من «أسترازينكا» مع خيار 100 مليون إضافية.

ومن المقرر أن تتخذ هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن الموافقة على اللقاح في 29 يناير/كانون الثاني.

وتواجه دول الاتحاد الأوروبي بالفعل، انخفاضاً في إمدادات اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر وبيونتيك» اللتين قالتا إنهما تعملان على زيادة إنتاجه.

