شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور جمهوري: محاكمة ترامب قد تفتح الباب لاستدعاء رؤساء سابقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

حذر عضو جمهوري بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي السبت من أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في المجلس للمرة الثانية قد تؤدي إلى محاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على المجلس بعد عامين.

وأصبح ترامب في وقت سابق هذا الشهر أول رئيس أمريكي يخضع للمساءلة بالكونجرس مرتين بعد موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، وبدعم من عشرة جمهوريين، على اتهامه بالتحريض على تمرد مسلح بعد كلمته الحماسية لأنصاره في السادس من يناير/ كانون الثاني، وما أعقبه من اقتحامهم مبنى الكونجرس في هجوم أسفر عن سقوط قتلى.

وفي المقابل، يعارض عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ محاكمة ترامب التي قد تفضي إلى منعه من الترشح للرئاسة مجدداً.

وقال السيناتور جون كورنين في تغريدة موجهة لزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «إذا كانت مساءلة ومحاكمة رؤساء سابقين فكرة جيدة، فماذا عن الرؤساء الديمقراطيين السابقين عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية في 2022؟. فكر في الأمر ودعنا نفعل ما في صالح البلاد».

ويحظى الديمقراطيون حالياً بأغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس الأمريكي.

