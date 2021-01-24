شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 10 سنوات لآسيوي جلب مخدرات في احشائه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات بدبي، بسجن زائر آسيوي 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، لإدانته بجلب 560 جراماً من المواد المخدرة في أحشائه.

ودارت أحداث الواقعة، داخل مبنى الركاب في مطار دبي، وبحسب إفادة مفتش الجمارك في تحقيقات النيابة، فإنه اشتبه في زائر قادم إلى الدولة؛ وبعد تفتيشه وعرضه على جهاز كشف الأحشاء، تبين وجود أجسام غريبة داخل جسمه، وتبيّن أنها 86 كبسولة تحتوي على مادة ميثامفيتامين المخدرة. وأقرّ المدان في تحقيقات النيابة، بجلب الأقراص المخدرة، التي تزن 560 جراماً لشخص لا يعرفه، مقابل ألف دولار.