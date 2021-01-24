شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يؤكد دعم الإمارات للسودان الشقيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، جرى خلاله استعراض عدد من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الأهمية المشتركة.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، خلال الاتصال، دعم دولة الإمارات لجمهورية السودان الشقيقة، في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، وتحقيق التقدم والرخاء للشعب السوداني الشقيق، في ظل قيادته الجديدة. متمنياً للسودان حكومة وشعباً دوام النجاح والتوفيق، وصولاً إلى أهدافه الوطنية العليا.

فيما أعرب البرهان عن تثمينه البالغ، ومجلس السيادة والحكومة السودانية لدولة الإمارات الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً على ما تقدمه لبلاده من دعم ومساندة، على مختلف الصعد، خاصة في مواجهة تحديات وباء «كورونا». (وام)