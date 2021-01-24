شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية «تأكل الجو» في مباراة «سيتي» وشيلتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أثارت الألعاب النارية التي تسببت في توقف مباراة شيلتنهام (درجة ثالثة) أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة الرابعة من مسابقة كأس الاتحاد، 6 دقائق، سيلاً من التعليقات من المشجعين.

واتصل الحكم ستيوارت أتويل بالشرطة المحلية، بعد إيقافه المباراة في الدقيقة 41 للتدقيق في الوضع وسارت دورية بالقرب من معقل فريق الدرجة الثانية، فتوقفت الألعاب النارية سريعاً وفاز سيتي 3-1، بعدما كان متأخراً بهدف، وكلها جاءت بعد الدقيقة 80 من عمر المباراة، لكن تعليقات المشجعين لم تتوقف، وكتب أحدهم: «الألعاب النارية جاءت في توقيت مناسب لتطرد عنا الملل». وكتب آخر: «علـيّ الاعتراف بأن الألعاب النارية في شيلتنهام رائعة، ويجب أن تكون سنوية»، فيما علق مشجع لشيلتنهام بواقعية. وقال: «لو اشتروا لاعباً بثمن الألعاب النارية لكان أفضل للفريق».

ومشجعو «سيتي» أيضاً علقوا على ما جرى وكتب أحدهم: «هل انطلقت الألعاب النارية لأن شيلتنهام صمد حتى الشوط الثاني أمام سيتي؟ ماذا ينتظر «سيتي» ليدك الشباك؟». واستخدم لاعبو «سيتي» كافتيريا نادي الدرجة الثالثة كغرفة ملابس، بسبب قيود كورونا الحالية وعلق جوارديولا على الملعب المتواضع، وقال قبل المباراة: «نحن نلعب في مثل هذه الملاعب طوال حياتنا، لا نلعب في الملاعب الكبيرة دائماً، نحب كرة القدم ونغير ملابسنا في غرف مثل كافتيريا شيلتنهام معظم مسيرتنا».