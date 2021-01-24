شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: الفريق لم يتأثر بحديث صلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول بطل إنجلترا، تأثير حديث مهاجمه المصري محمد صلاح عن مستقبله، في تراجع أداء الفريق هذا الموسم. وقال: «لا أعتقد ذلك، الحديث عن المستقبل شيء طبيعي وجزء من عالم كرة القدم.

لا يخرج لاعب ما علناً ليتحدث عن أمور مهمة، هذا نادر جداً، لكن صلاح تلقى أسئلة وأجاب عنها، وهذه هي القصة. ويبدو أنها أثارت جدلاً، في معظم الحالات لا تُحدث التصريحات جدلاً؛ لذلك لا أعتقد أن المقابلة أربكت موسمنا».

وكان صلاح الذي تبقى على عقده مع ليفربول، عامين ونصف العام، أجرى مقابلة مع الصحافة الإسبانية عبر فيها عن انفتاحه للعب مستقبلاً في ريال مدريد أو برشلونة في الوقت الذي تراجعت فيه انتصارات ليفربول (فوز واحد في آخر 6 مباريات في جميع المسابقات).

وأكد كلوب مشاركة صلاح أمام اليونايتد اليوم الأحد، وقال: «غالباً سيكون أساسياً أمام اليونايتد. لا أعتقد أن هذا سر خطر».