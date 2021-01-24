شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تفتح ملفات المواقف والأسواق العشوائية و ساحات انتظار السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، 4 اجتماعات على مدار الأسبوع، من اليوم الأحد لعرض قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى غدا الاثنين، لعرض تقرير اللجنة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية، الذى سبق وأن أعدته اللجنة فى الفصل التشريعى الأول.

كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم للثلاثاء لعرض تقرير اللجنة بشأن المحاور والركائز الرئيسية، لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة ، وتختتم اللجنة اجتماعاتها يوم الأربعاء بعرض القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ولائحته التنفيذية.