شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر برهامى يفتى بحرمانية وضع شعار نادي برشلونة كصورة شخصية على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفتى الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، والقطب السلفى الشهير، بعدم جواز وضع صورة نادي برشلونة الأسباني كصورة شخصية على الفيسبوك.

وجاءت فتوى "برهامى" المنشورة بموقع "صوت السلف" الموقع الرسمي للدعوة السلفية ردا على سؤال هل يجوز أن يضع المسلم رمز نادي برشلونة، كصورة شخصية له على الفيس؟



فتوى ياسر برهامى

ورد "برهامى" فى فتوى حملت عنوان "حكم وضع شعار نادي برشلونة كصورة شخصية على الفيس بوك: "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فلا يجوز له ذلك".

وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه لا يجوز مقولة "إلا رسول الله"، لأن العبارة ليست جملة مفيدة إلا بتقدير شيءٍ قبلها، مؤكدا أنه ولا شك أنها بهذا التقدير لا تجوز، فجميع الرسل لا يجوز لأحدٍ أن يسبهم أو يعيبهم أو يستهزئ بهم، وليس محمدًا -صلى الله عليه وسلم- فقط.

جاء ذلك ردا على سؤال وجه له عبر موقع "أنا السلفى" :" انتشرت فى هذه الأيام عبارة: (إلا رسول الله)، ونُقل عن بعض أهل العلم عدم جوازها، وعن بعضهم الجواز، فما الصواب في ذلك؟ 2- هل مِن نصرة النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع مثل هذا الشعار أو تغيير صورة الفيس ونحوه، من باب: "وذلك أضعف الإيمان"؟ نفع الله بكم.