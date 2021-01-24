شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تستبعد قانون رسوم راديو السيارة من أجندة دور الانعقاد الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مكتب اللجنة قرر استبعاد قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية والمعروف إعلاميا بـ"ضريبة راديو السيارة"، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية، من أجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى.

وأوضح شيبة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن مشروعى القانونين جاءا ضمن وثيقة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد فى إطار استعراض الموضوعات التى تم إحالتها إلى اللجنة فى الفصل التشريعى الأول ولم يتسنى نظرها، خاصة بعد إعلان الحكومة التمسك بمشروعات القوانين التى سبق وأن تقدمت بها للمجلس السابق، مشيرا إلى أنه لن يتم نظر هذين المشروعين بقانونين خلال دور الانعقاد الحالى نهائيا.

ويقضى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، على أن يتم تحصيل الرسم عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وأن تؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.