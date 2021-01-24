روسيا: إطلاق سراح معظم المحتجزين وجميع القاصرين في "احتجاجات نافالني"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان الروسية ، إطلاق سراح أغلب الذين جرى اعتقالهم وجميع القاصرين المُحتجزين، خلال المظاهرات غير المُرخّص لها التي جابت موسكو ونحو 60 مدينة روسية، من أجل الإفراج عن المعارض أليكسي نافالني.

وقال منسق "هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان"، أليكسي بريانيشنيكوف، الذي قدم محاموه المساعدة القانونية للمحتجزين، إن "معظم المعتقلين، حسب المعطيات الأولية، تم الإفراج عنهم من الشرطة".

وأضاف أنه ليس لديه بيانات عن عدد الأشخاص الذين لا يزالون في أقسام الشرطة، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وبحسب معطيات وزارة الداخلية في موسكو، شارك حوالي 4 آلاف شخص في المظاهرات أمس السبت في موسكو.

وقالت لجنة الرقابة العامة إن الشرطة اعتقلت حوالي 600 شخص.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت المكلفة بشؤون الأطفال في موسكو، أولغا ياروسلافسكايا، أن جميع القاصرين المحتجزين خلال المظاهرات غير المرخص لها في موسكو، أمس السبت، أُطلق سراحهم وعادوا إلى عائلاتهم.

وصرحت مفوضة شؤون الأطفال في روسيا آنا كوزنتسوفا، أنه تم اعتقال حوالي 300 مراهق خلال التجمعات التي شهدها عدد من المدن الروسية، بينهم حوالي 70 في موسكو، وحوالي 30 في سانت بطرسبرج.

وأعرب الكرملين في وقت سابق عن رفضه لدعوة بعض الأطراف الأطفال للخروج والمشاركة في التجمعات، مُطالبًا من الأولياء حماية أطفالهم.

ورفضت المكلفة بالدفاع عن حقوق الطفل في موسكو، ياروسلافسكايا، بشكل قاطع، "إشراك الأطفال في الألعاب السياسية".

وشهدت موسكو ومدن روسية أخرى، أمس السبت، تجمعات دعا إليها أنصار الناشط والمعارض نافالني، وشارك فيها مئات الأطفال والقاصرين.