حسام فريد: توجيهات السيسي لشركات "طلمبات" المياه ثقة في الصناعة المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال حسام فريد حسنين، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لشركات الطلمبات بضرورة الاستعداد لتلبية طلبات المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة القادمة ومنها مشروع زراعة 400 ألف فدان في سيناء، ومبادرة "حياة كريمة" يحمل بين طياته الكثير من الرسائل الإيجابية.

وأضاف فريد، الذي يشغل أيضا منصب العضو المنتدب لشركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات، في بيان له اليوم الأحد، أن من بين هذه الرسائل ثقة الرئيس والحكومة في الصناعة المحلية، وهي الثقة التي تمثل دافعا قويا لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من التطور والنمو الذي يسمح لها بالمنافسة العالمية.

وقال فريد: "بمجرد الاستماع إلى كلمة الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد بدأت جميع شركات تصنيع الطلمبات الوطنية في الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي والعمل بكل قوة وبذل الجهود الكبيرة لتلبية جميع احتياجات المشروعات القومية الكبرى من الطلمبات طبقًا لأفضل المعايير والمواصفات الفنية العالمية للمشاركة الجادة في تنمية بلدنا".

وأضاف أن تلبية احتياجات المشروعات القومية وتنمية البلاد تمثل الهدف الاستراتيجي الأول لبرنامج تعميق الصناعات المحلية تحت إشراف اتحاد الصناعات المصرية.

كانت شركة الوايلر فريد ساهمت بـ 99 طلمبة ضخ و8 محطات ضخ وأكثر من 7500 متر مكعب لتصريف المياه بقدرة 20 ميجاوات في مشروع "الفيروز" للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، بحسب فريد.

وقال فريد إنه شركته ساهمت أيضا في مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون منذ عامين، وأيضا محطات الروافع بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية خلال الفترة القصيرة الماضية والذي افتتحه الرئيس السيسي أمس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي علق على خط المياه الناقل من محطة المعالجة ببحر البقر إلى الأراضي التي تصلح للزراعة في سيناء، قائلًا "إنَّ الحفر سيستوعب 8 مواسير على امتداد أكثر من 100 كيلو متر.. اوعوا تفتكروا إن الـ 400 ألف فدان هيتعملوا بتكلفة مالية بسيطة، لكن لازم الدولة تتصدى للمعوقات عشان تعمل تنمية".

وتابع: "بقول لشركات الطلمبات في مصر إنَّ إنتاجهم يبقى جاهز لتلبية مطالبنا طبقًا للمعايير الفنية المطلوبة، ودكتور مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء) بيقول إننا محتاجين لمحطات الصرف الصحي الخاصة بـ4 آلاف و500 قرية 10 آلاف طلمبة، يعني فرصة كبيرة جدًا لشركاتنا المصرية إنها تعمل استثمارات عشان تدينا الطلمبات بدل ما نجيبها من بره. يلا يا مصريين بقى نبني ونعمل لبلدنا".