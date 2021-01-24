الصين: إنقاذ 11 عاملا حوصروا لمدة أسبوعين في منجم ذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- أ ش أ:

تمكن رجال البحث والإنقاذ في الصين، الأحد، من إنقاذ 11 عاملا من أصل 22 من عمال منجم ذهب محاصرين تحت الأرض في مقاطعة شاندونج، شرقي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان - أنه تم إنقاذ أحد العمال الساعة 11:13 صباح اليوم بتوقيت بكين في القسم الرابع بالمنجم، ليصبح أول شخص يتم إنقاذه من المنجم الذي وقع فيه انفجار قبل 14 يوما، وأعقب ذلك إنقاذ مجموعة أخرى تضم 10 عمال في القسم الخامس بالمنجم.

ويوجد حاليا 633 شخصا و407 معدات في الموقع للقيام بعمليات الإنقاذ، حيث حوصر 22 عاملا على بعد حوالي 600 متر تحت الأرض منذ انفجار المنجم يوم 10 يناير في تشيشيا بمدينة يانتاي بمقاطعة شاندونج.