روسيا تسجل 491 وفاة جديدة بكورونا

عربي ودولي

ع+ ع-

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد تسجيل 491 حالة وفاة و 21127 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 69462 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و 719400 إصابة.

وتعافى أمس 22445 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى ثلاثة ملايين و 131760 حالة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي.