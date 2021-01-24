طاقم حكام قطري لإدارة مباراة العراق والكويت الودية في البصرة

ويتكون الطاقم التحكيمي القطري لهذه المباراة، من حكم الساحة الفلاحي، والمساعد الأول فيصل الشمري والمساعد الثاني جمعة بورشيد، والدكتور واثق محمد كحكم رابع، فيما سيكون مراقب الحكام الدكتور علاء عبد القادر.

يذكر ان الوفد الخليجي قد وصل صباح اليوم الى مدينة البصرة للاطلاع على تحضيرات المدينة استعدادا لخليجي 25 المقرر اقامته في العراق.