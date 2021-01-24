شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعتزم تمديد العزل العام وحجر القادمين من بعض الدول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

ذكرت صحيفة «ديلي ميل»، السبت، أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تستعد لإجبار القادمين من الدول التي يتزايد فيها خطر الإصابة بمرض «كوفيد -19» على البقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام بعد وصولهم إلى بريطانيا.

وقالت الصحيفة إنه بموجب خطط يناقشها وزراء بريطانيون سيتم اصطحاب القادمين من البرازيل وجنوب إفريقيا ودول مجاورة إلى الفنادق للحجر الصحي لدى وصولهم.

وقال التقرير إن جونسون كان يفضل بشكل أكبر انتهاج أسلوب يستهدف دخول بعض القادمين للحجر الصحي وليس جميع المسافرين، مضيفاً أن قرار الحجر الصحي سيتخذ، الاثنين. وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بـ«كوفيد-19» في خامس أعلى معدل في العالم، إضافة إلى نحو 96 ألف حالة وفاة.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «تلجراف»، السبت، أن الحكومة البريطانية عززت قوانين العزل المتعلقة بفيروس «كورونا» لمنح المجالس المحلية في إنجلترا سلطة إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 يوليو/تموز.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الجمعة، إن الحكومة لا يمكنها أن تفكر في تخفيف قيود الإغلاق مع ارتفاع معدلات الإصابة في الوقت الحالي وإلى أن تكون لديها ثقة في نجاح برنامج التطعيم.

وذكرت الصحيفة أنه تم إجراء تغيير القوانين التي تحكم قيود فيروس «كورونا» في إطار مراجعة وزير الصحة مات هانكوك لتدابير العزل العام الثالث في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت الصحيفة إنه كان من المقرر انتهاء تلك القوانين التي تسري على إنجلترا فقط الأسبوع الماضي لكن تم تمديدها الآن حتى 17 يوليو/تموز وهو موعد بدء العطلة الصيفية المدرسية.

