10 نصائح لاستثمار عقاري ناجح

دبي: ملحم الزبيدي

يفتقد البعض للثقافة والمعرفة بالاستثمار العقاري في هذا القطاع الواسع، ويواجهون صعوبة في تحديد وجهتهم وتحديد قرارهم، لذلك يحتاجون إلى النصيحة التي قد تساعدهم على اختيار العقار الأفضل، وإغلاق صفقة متكاملة تتضمن كل الشروط وتطابق القوانين بما يحفظ الحقوق ويصونها. ومن أبرز النصائح التي يمكن الاستناد إليها في شراء عقار، وركزت عليها أغلبية الشركات العقارية، ما يلي: