شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لاستثمار عقاري ناجح والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
24 يناير 2021
12:07 مساء
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دبي: ملحم الزبيدي
يفتقد البعض للثقافة والمعرفة بالاستثمار العقاري في هذا القطاع الواسع، ويواجهون صعوبة في تحديد وجهتهم وتحديد قرارهم، لذلك يحتاجون إلى النصيحة التي قد تساعدهم على اختيار العقار الأفضل، وإغلاق صفقة متكاملة تتضمن كل الشروط وتطابق القوانين بما يحفظ الحقوق ويصونها. ومن أبرز النصائح التي يمكن الاستناد إليها في شراء عقار، وركزت عليها أغلبية الشركات العقارية، ما يلي:
- قريب من الخدمات: يقصد بالخدمات وسائل المواصلات، وخطوط المترو، وخطوط سكك الحديد، والمستشفيات المتخصصة، والمدارس، والمراكز الحكومية، والأسواق.
- يقع ضمن مشروع سكني كبير: وجود عقارك داخل مشروع سكني معروف ومشهور يوفر عليك الكثير من مصاريف الصيانة، والتصليحات، وكذلك سيكون فيه تأمين كامل من ناحية الحراسة ووجود أفراد أمن في العقار، فضلاً عن المناظر الجمالية المحيطة بالمكان من بحيرات صناعية أو حدائق، وقاعات سينما، ونوادٍ رياضية.
- الموقع يشهد طلباً كبيراً: أي أن يوجد العقار ضمن منطقة حيوية تشهد طلباً كبيراً للاستثمار، فتضمن بذلك إعادة استثمار عقارك على المدى القريب والبعيد أيضاً، وتكون المنطقة مأهولة بالسكان.
- السعر المميز: لن يصبح أي عقار مميزاً إلا إذا كان سعره جيداً ومقبولاً، فالسعر القليل مقابل مزايا العقار الكثيرة يجعله مميزاً أكثر. فلن تستطيع شراء عقار تكاليفه تفوق إمكانياتك المادية بكثير، فتتورط في قروض وديون لن تستطيع سدادها في ما بعد.
- فرص تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية: المقصود هنا أن يصبح من الممكن إعادة بيعه أو تأجيره كنوع من أنواع الاستثمار المجدية على المدى الطويل.
- التركيبة السكانية للمنطقة: لا يمكن شراء عقار في مكان جميع سكانه بمستوي ثقافي منخفض، أو لديهم قابلية عصبية كبيرة، أو لا يقبلون المختلف عنهم، أو يستخدمون العنف كثيراً في حياتهم.
- دراسة مواصفات العقار: وذلك من خلال المساحة، وجودة بنائه، وشكله الخارجي، وتصميمه الرائع، وهكذا.
- إطلالة العقار: يعد هذا من العوامل المهمة جداً في شراء العقار، حيث لن يكون مسكنك مميزاً وهو يطل مثلاً على أكوام من القمامة، أو مناظر قبيحة، فلا بد للعقار أن يكون موجوداً في منطقة فيها مناظر خلابة وجميلة، وفي تناغم بين جميع العقارات الموجودة في المنطقة.
- استشارة خبير عقاري: عليك استشارة الخبراء في هذا المجال قبل شرائك للعقار، أيضاً التأني والتفكير قبل الشراء، هل يوجد العقار في مكان خدمات غير مجانية ورسومها مرتفعة، هل فيه مستوى من الرفاهية، هل المنطقة تعمل كعنصر جذب، وغيره من العوامل الأخرى التي يتوقف عليها شراء عقار مميز.
- التعرف إلى القوانين وقراءة العقود: لا شك في أن التعرف إلى القوانين المعمول بها في أي بيئة عقارية، يسهم بشكل كبير في الحصول على صفقة عقارية مضمونة ومريحة على المدى البعيد، كما أن قراءة العقد المبرم مع الطرف الآخر لا يقل أهمية عن ذلك.
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