شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تضامن "النواب": لجنة مشتركة تجتمع الأحد والثلاثاء لمتابعة بيان وزير التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، فى تصريحات له منذ قليل، أن لجنة تضامن النواب ستعقد اجتماعين يومي الأحد والثلاثاء، لرصد ومتابعة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى، وذلك عقب إحالة رئيس مجلس النواب بجلسته التى عقدت يوم الأثنين الماضى الموافق 18 يناير لبيان وزير التموين إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، لبحثه والتأكد من صحتها وما ورد فيه ودراسة كافة التفاصيل وتشكيل لجان للتأكد منه.

وقال القصبي في تصريحات صحفية اليوم، إن اللجنة المشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الاقتصادية ستعقد اجتماعين الأحد والثلاثاء عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك بالقاعة الفرعونية لمناقشة البيان، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من ايضاحات على أرض الواقع.

وكان المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، قد أحال بيان الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، إلى لجنتي الشؤون الاقتصادية والتضامن الاجتماعى ، لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير ، من إيضاحات على أرض الواقع ، وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه علي مكتب المجلس.

وتضمن بيان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن عدد المستفيدين من الدعم التموينى لم يقل كما يتخيل البعض، قائلا : ما قل هو العدد الخطأ أو غير المستحق ، مشيرا فى بيانه عن أداء وزارته خلال العامين الماضيين بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن عدد المستفيدين من التموين كان 68 مليون مواطن، وأصبح اليوم 64 مليون مواطن، وكذلك كان عدد المستفيدين من دعم الخبز 81 مليون مواطن، وأصبح الآن 71 مليون مواطن، الفارق فى الأرقام هو نسبة الأسماء المكررة والخطأ.