زيادة الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس بين 5 قروش و30 قرشا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيه و1.75 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البطاطس بين جنيه و2 جنيه، بزيادة 30 قرشا.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.75 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.25 و2.25 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.