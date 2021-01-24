ارتفاع البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بسوق العبور، ليتراوح بين 17 و21 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ووصل سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.