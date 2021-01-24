نمو مبيعات سوديك إلى 7.4 مليار جنيه في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" إنها حققت نموًا في إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال العام الماضي بنسبة 2% لتصل إلى رقم قياسي بلغ 7.4 مليار جنيه حصيلة بيع 1361 وحدة.

وذكر بيان للشركة مرسل للبورصة اليوم الأحد أن مبيعات الوحدات السكنية نمت بنسبة 19% لتسجل 7.2 مليار جنيه في 2020، ووصلت نسبة مبيعات الوحدات غير السكنية من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها 3% في 2020 مقابل 17% في 2019.

وبحسب الشركة وصلت نسبة إلغاء المبيعات خلال العام الماضي 14% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، متأثرة سلبًا بالإلغاءات الاستثنائية المرتفعة نتيجة لتفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى إلغاء صفقة بيع مجمعة في الربع الثالث من 2020.

وأظهرت الشركة تحسنًا في إلغاء التعاقدات، بعدما انخفضت النسبة إلى 7% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الأخير من 2020، وفقًا للبيان.

وقالت الشركة إنها رغم تحديات كورونا إلا أنها سلمت 1162 وحدة خلال 2020، بما يلبي المستهدف من تسليم 1150 وحدة خلال العام.

وبحسب الشركة فإن مشروع ملاذ في الساحل الشمالي كان من المخطط أن تساهم مبيعاته بمليار جنيه، إلا أن تأخر إصدار التصاريح الخاصة بالمشروعات الجاري تنميتها في الساحل الشمالي أجل إطلاق المشروع إلى العام الجاري.

يذكر أن سوديك حققت زيادة في أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 6%، رغم تراجع الإيرادات لتصل إلى 536.1 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة في 2019.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".