سلطات تشيلي تعتذر بعد تحذيرها من تسونامي عقب زلزالين متتاليين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت السلطات في تشيلي عن أسفها لنشر الذعر بين الناس بعد إرسالها بطريق الخطأ تحذيرا من حدوث تسونامي حثت فيه الناس على الابتعاد عن المناطق الساحلية في أعقاب الزلزال الذي هز القارة القطبية الجنوبية.

وكان زلزالان قد هزا أراضي تشيلي بفاصل دقائق عن بعضهما مساء السبت، حيث وقع الزلزال الأول في القارة القطبية الجنوبية، في حين وقع الثاني قرب العاصمة التشيلية سانتياغو.

وذكرت وزارة الداخلية في تشيلي أن قوة الزلزال الأول بلغت 7.1 درجة ووقع في الساعة 8.36 مساء على بعد 216 كيلومترا شمالي شرق قاعدة أوهيغينز العلمية التشيلية ودعت إلى إخلاء المناطق الساحلية من القارة القطبية الجنوبية بسبب خطر حدوث موجات تسونامي.

كما بعثت الوزارة برسالة إلى الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد حثت فيها الناس على الابتعاد عن المناطق الساحلية، على الرغم من أن الوزارة قالت فيما بعد إن هذا التحذير أُرسل بطريق الخطأ.

وذكر مركز "جي إف زد" الألماني لبحوث علوم الأرض إنه في الساعة 9.07 مساء بالتوقيت المحلي وقع زلزال بقوة 5.6 درجة في المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين على عمق 133 كيلومترا وعلى بعد 30 كيلومترا شرقي سانتياجو.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء أي من الزلزالين.