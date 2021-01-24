كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 98.7 مليون والوفيات في ارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 10:16 صباحاً - يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره رغم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها معظم دول العالم لكبح انتشار الفيروس.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 98.7 مليون حتى صباح الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 98 مليونا و 728 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 54.4 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و 120 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

أول حظر تجول في هولندا

بدأت هولندا، السبت، تطبيق أول حظر تجول منذ الحرب العالمية الثانية في إطار تصديها لوباء “كوفيد-19”.

ويحظر على المواطنين مغادرة منازلهم اعتبارا من الساعة 21,00 (20,00 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة 4,30 (3,30 بتوقيت جرينتش) على أن يستمر هذا التدبير حتى التاسع من شباط/فبراير 2021. وسيغرم أي مخالف 95 يورو، وفق ما أعلنت الحكومة.

وهناك بعض الاستثناءات، وخصوصا للأفراد العائدين من جنازات أو أولئك المضطرين إلى القيام بعملهم، شرط أن يبرزوا إذنا خاصا بالتنقل.

وكان رئيس الوزراء مارك روته أعلن نيته إعلان حظر تجول قبل أن ينال موافقة البرلمان الخميس.

وعزا روته هذا القرار إلى “النسخة البريطانية المتحورة (من فيروس كورونا) والقلق الكبير الذي نشعر به جميعا”.

80 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري نزولا من 107 إصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 65 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية. وتراجع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 92 بعد أن كانت 99 في اليوم السابق.

ويبلغ الآن إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض “كوفيد-19” في البر الرئيسي الصيني 88991 حالة بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.