تركيا تبحث عن ناجين بعد هجوم قراصنة على سفينة شحن قبالة نيجيريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووسائل إعلام تركية إن أنقرة تسعى اليوم الأحد إلى إنقاذ ثلاثة ناجين من أفراد طاقم سفينة شحن هاجمها قراصنة قبالة ساحل نيجيريا وقتلوا شخصا وخطفوا 15 آخرين.

وذكرت الرئاسة أن أردوغان أجرى اتصالين هاتفيين مع ربان بالسفينة التي تتحرك صوب الجابون "وأصدر تعليمات لكل المسؤولين بخصوص إنقاذ طاقم السفينة".

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن القراصنة قتلوا أحد أفراد الطاقم وخطفوا 15 من السفينة التي يضم طاقمها في المجمل 19 شخصا. وأضافت أن السفينة (موزارت) كانت في طريقها من لاجوس إلى كيب تاون.

ونقلت الوكالة عن شركة بودن، ومقرها إسطنبول، قولها إن مُلاك ومشغلي السفينة خُطفوا تحت تهديد السلاح في خليج غينيا.