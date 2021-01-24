شكرا لقرائتكم خبر عن مدريد تنتفض ضد تدابير مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد-أ.ف.ب

تظاهر الآلاف، السبت، في وسط مدريد احتجاجاً على الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة لاحتواء وباء «كوفيد-19»، مندّدين بـ«الخداع» بينما اعتبر بعض المتظاهرين أن «لا وجود» لفيروس «كورونا» المستجدّ.

وسار آلاف الأشخاص من محطّة «أتوتشا» إلى ساحة كولون، هاتفين «حرّية!»، وكان بينهم عدد كبير من الأشخاص الذين لم يضعوا كمامات، رغم إلزاميّة وضعها في جميع الأوقات على الطرق العامّة، خصوصاً في ظل تفشّي موجة ثالثة أودت بحياة أكثر من 400 شخص كلّ يوم هذا الأسبوع.

وقالت المتقاعدة ميلاغروس سولانا (71 عاماً): «يجب على الناس أن يُزيلوا العصبة عن عيونهم، وأن يكونوا أقلّ خوفاً وأن يدركوا أنّها مجرّد إنفلونزا سيّئة يجب الانتظار حتّى تمرّ، وهذا كلّ شيء». وأضافت: «الوفيات أقلّ ممّا كانت عليه في السنوات الأخرى»، مقلّلة بذلك من شأن الحصيلة الرسميّة التي تُشير إلى وجود أكثر من 55 ألف وفاة و2,5 مليون إصابة مؤكّدة بـ«كوفيد-19» في إسبانيا منذ بداية الجائحة.