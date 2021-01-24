شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا مستعدة لـ«مسار جديد» مع الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كراكاس-أ.ف.ب

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، عن استعداده لفتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعياً إلى التأسيس لـ«مسار جديد» بعد سنوات من العلاقات المتأزمة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال الرئيس الاشتراكي أمام أنصاره: «نحن على استعداد لسلوك مسار جديد في علاقاتنا مع حكومة جو بايدن تستند إلى الاحترام المتبادل والحوار والتواصل والتفهم». وأضاف أن فنزويلا «على استعداد لقلب الصفحة» مع الإدارة الأمريكية الجديدة.