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أبرز فعاليات الاسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز فعاليات الاسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هجوم داعشي ضد "الحشد الشعبي" يسفر عن 11 قتيلا

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مصر تبدأ التطعيم بلقاح غداً

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وفاة المذيع الأمريكي الشهير لاري كينج

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العراق: سنبحث مع بايدن ملف تواجد القوات الأمريكية

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اعتراض وتدمير هدف جوي اطلق باتجاه الرياض

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روسيا تسجل 20921 إصابة جديدة بكورونا و559 وفاة

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العراق: إطلاق 3 صواريخ اتجاه مطار بغداد

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ألمانيا تسجل 879 وفاة و16417 إصابة جديدة بكورونا

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«الشيوخ» يوافق على تعيين أوستن وزيراً للدفاع

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إصابة 3 مدنيين بقصف تركي على دهوك العراقية

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الإمارات: 3552 إصابة جديدة بكورونا و 10 وفيات

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الكرملين يرحب باقتراح تمديد معاهدة "ستارت-3"

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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