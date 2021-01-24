شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز فعاليات الاسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هجوم داعشي ضد "الحشد الشعبي" يسفر عن 11 قتيلا
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مصر تبدأ التطعيم بلقاح كورونا غداً
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وفاة المذيع الأمريكي الشهير لاري كينج
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العراق: سنبحث مع بايدن ملف تواجد القوات الأمريكية
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الصحة:3,566 إصابة بكورونا و4,051 حالة شفاء و7 وفاة
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اعتراض وتدمير هدف جوي اطلق باتجاه الرياض
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روسيا تسجل 20921 إصابة جديدة بكورونا و559 وفاة
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العراق: إطلاق 3 صواريخ اتجاه مطار بغداد
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ألمانيا تسجل 879 وفاة و16417 إصابة جديدة بكورونا
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«الشيوخ» يوافق على تعيين أوستن وزيراً للدفاع
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إصابة 3 مدنيين بقصف تركي على دهوك العراقية
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الإمارات: 3552 إصابة جديدة بكورونا و 10 وفيات
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الكاظمي: خطة أمنية شاملة لمواجهة تحديات الإرهاب
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الكرملين يرحب باقتراح تمديد معاهدة "ستارت-3"
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