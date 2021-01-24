الإمارات: 3552 إصابة جديدة بكورونا و 10 وفيات

إصابة 3 مدنيين بقصف تركي على دهوك العراقية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هجوم داعشي ضد "الحشد الشعبي" يسفر عن 11 قتيلا

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز فعاليات الاسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.