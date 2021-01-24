شكرا لقرائتكم خبر عن أول توزيع نقدي لصناديق «نجوم» من «شعاع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «شعاع كابيتال»، عن توزيع أول أرباح نقدية للمستثمرين في اثنين من صناديقها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ستوزع أرباحاً نقدية بنسبة 1% عن الربع الأخير من عام 2020. وتعتبر هذه أول حصص أرباح نقدية للصندوقين بعد ثلاثة أشهر من إطلاقهما، وتمثل عائداً ربحياً للمستثمرين بنسبة 6,4%. وأظهر «صندوق نجوم النشط» و«صندوق نجوم المتوازن» أداءً قوياً معدلاً بالمخاطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقهما، حيث حققا عوائد سنوية بلغت 9,0% و11,9% على التوالي.

يستثمر صندوقا «نجوم النشط» و«نجوم المتوازن» - اللذان تمّ إطلاقهما في سوق أبوظبي العالمي خلال شهر أكتوبر 2020 - في محفظة عالمية من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واستثمارات الدخل الثابت، وأدوات أسواق المال.

وقد أطلقت هذه الصناديق بالتزامات أولية بقيمة 75 مليون دولار، وواصلت جذب اهتمام المستثمرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها. فبعد إطلاق صناديق «نجوم»، تجاوز حجم صناديق «شعاع» الاستثمارية وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة (ICC ) ومحافظها التقديرية المدارة عتبة الـ 100 مليون دولار بحلول 31 ديسمبر 2020.

أدوات رأس المال

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: «كان إطلاق هذه الصناديق جزءاً من مساعينا الاستراتيجية لزيادة أدوات رأس المال الدائم وحفز نموّ الإيرادات المتكررة. ولهذا يسرنا أن نوزّع أرباحاً نقدية بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاق الصناديق، وأن يرتفع حجم أصولنا المدارة عبر هذه الأدوات والمحافظ المُدارة لأكثر من 100 مليون دولار. ويعكس هذا الأداء مستوى خبرتنا في تطوير وإدارة الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمصممة خصيصاً لخلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين».

من جانبه قال أجيت جوشي، رئيس قطاع الأسواق العامة والخاصة في «شعاع كابيتال»: «حققت صناديقنا الجديدة ومحافظنا المُدارة أداءً جيداً جداً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها، وتعكس زيادة الالتزامات ثقة المستثمرين القوية بعروض الصناديق والمحافظ التي تديرها "شعاع". ونأمل أن يستمر هذا الأداء العالي، ونجدد التزامنا بمواكبة الإقبال المتزايد للعملاء على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».

خيارات أوسع

ومن المتوقع أن تتيح الصناديق الجديدة خيارات أوسع لمستثمريّ صناديق الضمان والتقاعد، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية مع توفير أفق استثماري طويل الأجل. كما تشكّل هذه الصناديق منصّة لمساعدة المستثمرين على توظيف رأس المال على المدى الطويل، وتوليد دخل منتظم ومستقرّ من حصص الأرباح، وتنويع استثماراتهم بصورة أكبر.

وصندوقا «نجوم» هما صندوقان استثماريان للمستثمر المؤهل في سوق أبوظبي العالمي ومسجلان لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA ) وتديرهما «شعاع جي أم سي المحدودة» - المملوكة بالكامل من قبل شركة شعاع كابيتال وتعمل وفقاً لأنظمة سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.

