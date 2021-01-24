شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 مليار ريال أرباح «المراعي» في 2020 بارتفاع 9.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

سجلت شركة المراعي صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 1.9 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل 1.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2019، بارتفاع 9.5 %.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات بمعدل 7% إلى 15.356 مليار ريال الذي كان بقيادة قطاع الأغذية والألبان طويلة الأجل والدواجن، كما ارتفع إجمالي الربح بمعدل 3.1 % مقارنة بمعدل نمو الإيرادات، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.

وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع 114.2 مليون ريال بمعدل 4.8% وهي أقل من نمو المبيعات المقدرة بـ7% وقد كان سبب الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف العمالة ونفقات التسويق العامة وزيادة الدعم التجاري، كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية 19.5 مليون ريال بمعدل 4.9%.