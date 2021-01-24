«تنمية المجتمع» تشيد بالمساهمة المجتمعية لمواجهة «كورونا»

أشاد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بالتجاوب مع التعليمات الصادرة من الدائرة والشركاء في القطاع الحكومي، منذ بداية أزمة جائحة «كورونا»، إلى يومنا هذا، وكان له دور فاعل في وصول دولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً، في مواجهة الجائحة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الدائرة، عن بُعد، مع رجال الدين من دور العبادة لغير المسلمين، وممثلي الجاليات والأندية الاجتماعية في الإمارة، تثميناً لجهودهم في المساهمة المجتمعية والمشاركة الفاعلة عبر تحفيز رعاياهم، للمشاركة ضمن الحملة الوطنية التي تشهدها دولة الإمارات للتعافي من انتشار«كورونا».

وأتى اللقاء بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها الدائرة، عبر تنظيم جولات لأخذ اللقاح تحت شعار «ليكن خيارك التطعيم»، بمشاركة القطاع الصحي في الإمارة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الجائحة، بما يضمن الصحة والسلامة للجميع.

وأعرب الخييلي، عن بالغ شكره لرجال الدين والجاليات، مؤكداً أهمية التكامل والتلاحم بين أطياف المجتمع كافة، ما يعكس ملامح النجاح في التصدي للتحديات الطارئة وتحويلها فرصاً.

وقال: إيماناً منا بمكانتكم كونكم جزءاً أساسياً من مجتمعنا، وانطلاقاً من التزامنا بتعزيز التواصل بيننا، والاستماع إلى احتياجاتكم، نؤكد مواصلة العمل على توفير كل سبل العيش الكريم لكم ولذويكم. ولقد سعدنا بما لمسناه من تفاعل إيجابي لمشاركة رجال الدين في تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، التي شكلت محفزاً لرعاياهم عبر الرسائل التشجيعية التي وجهوها لأخذ اللقاح، ما يعكس روح الوحدة والتلاحم والثقة التامة بالجهود التي تبذلها الدولة، عبر جميع الجهات في سبيل التخطيط المسبق والتعامل المرن مع تطورات الأزمة.

أضاف: تمثل هذه الخطوة جزءاً أساسياً في الدور الذي تؤديه الإمارات، بوصفها إحدى الدول الرائدة في توفير اللقاح، ضمن خطة التعافي المتكاملة التي وضعتها، خاصة بعد أن أخذ كبار المسؤولين في الدولة اللقاح، ما يؤكد فاعليته وسلامته.

يذكر أن دور العبادة والجاليات أسهمت منذ بداية الأزمة، في بثّ رسائل إيجابيه لرعاياها، كما حددت سفراء لها مهمتهم إيصال رسائل الحكومة إلى جالياتهم ومجتمعاتهم، وتشكيل فرق تطوعية طبية لدعم خط الدفاع الأول.