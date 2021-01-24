شكرا لقرائتكم خبر عن الديكتاتور وسجن البراءة.. رضيعة عمرها 9 أشهر أصغر سجينة سياسية فى حكم أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للانتهاكات التركية، اعتقلت قوات الشرطة التركية، أسرة مكونة من زوجين ورضيعة لم يتجاوز عمرها 9 أشهر، بتهمة الانضمام لحركة الداعية التركي فتح الله جولن، ومن المقرر أن تظل الرضيعة حبيسة مع والدتها في زنزانة الحجر الصحي.

وذكرت منصات تركية معارضة، أن قوات الشرطة ألقت القبض على المواطن قاسم مليزجي وزوجته ياسمين، الأربعاء الماضي، وتم نقلهما يوم الجمعة، ليمثلا أمام القضاء بمحكمة أنقرة، وأقر القاضي باعتقال الزوجين مع وجود الطفلة رفقة أمها في زنزانة الحجر الصحي لمدة 15 يومًا.

من جانبه، أدان نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اعتقال الزوجين والرضيعة، وقال: "طفل آخر يذهب إلى السجن؟ تم اعتقال الزوجين ياسمين وقاسم مع طفلتهما البالغة من العمر 9 أشهر".