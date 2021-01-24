شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف لمشروع قانون "صندوق الوقف الخيرى" .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب لعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجارى، من اليوم الأحد ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

ويأتى هذا القانون ضمن التشريعات الحكومية التى وافقت الحكومة على استكمال مناقشتها فى مجلس النواب الجديد كما تقدمت بها مسبقا، لم تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مناقشته، وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله تأسيس مقرات آخرى، ونرصد أهداف التشريع :

تشجيع نظام الوقف الخيرى.

يسعى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.

المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات.

المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.