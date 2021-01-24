البرازيل تسجل 1202 وفاة و62 ألفا و334 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 62 ألفا و334 إصابة جديدة و1202 وفاة بفيروس كورونا في ارتفاع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الجمعة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 8 ملايين و816 ألفا و254 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أنها رصدت 1202 حالة وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 216 ألفا و445 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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