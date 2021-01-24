الهند تسجل 14 ألفا و849 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 14 ألفا و849 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و654 ألفا و533 شخصا.

وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 155 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 153 ألفا و339 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 184 ألفا و408 حالات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و316 ألفا و786 شخصا.