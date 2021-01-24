​​الموعد والرغبات والأسعار.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة والأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بأن تتولى الجامعات الخاصة والأهلية، تنظيم وتطبيق آلية قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية إلكترونيًا وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك والمرفقة لهذا القرار، ولا يجوز للجامعات قيد أي طلاب جدد بها إلا وفقًا لتلك القواعد والضوابط، بمراعاة قواعد قبول الطلاب في التعليم الجامعي داخل جمهورية مصر العربية.

ونص القرار على أن يسري على الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2020 - 2021)، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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