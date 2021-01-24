الارشيف / اخبار العالم

المغرب يسجل 925 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 925 إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 465769 منذ ظهور الوباء في مارس.
كما سجلت 23 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8128 حالة.
               
وقالت وزارة الصحة المغربية إن حملة التطعيمات ستبدأ الأسبوع المقبل مستهدفة مرحلة أولية من العاملين في القطاع الصحي والسلطات العامة والمعلمين وكبار السن، في المناطق التي تشهد معدلات تفش أكبر للوباء.
ويخطط المغرب لطرح اللقاحات مجاناً في حملة تستهدف 25 مليون نسمة أو ما يوازي 80 بالمئة من السكان.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا