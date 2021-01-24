المغرب يسجل 925 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 465769 منذ ظهور الوباء في مارس.

كما سجلت 23 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8128 حالة.



وقالت وزارة الصحة المغربية إن حملة التطعيمات ستبدأ الأسبوع المقبل مستهدفة مرحلة أولية من العاملين في القطاع الصحي والسلطات العامة والمعلمين وكبار السن، في المناطق التي تشهد معدلات تفش أكبر للوباء.

ويخطط المغرب لطرح اللقاحات مجاناً في حملة تستهدف 25 مليون نسمة أو ما يوازي 80 بالمئة من السكان.