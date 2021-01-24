هولندا تفرض أول حظر تجول منذ الحرب العالمية الثانية لمواجهة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت هولندا تطبيق أول حظر تجول منذ الحرب العالمية الثانية في إطار تصديها لوباء كورونا

ويحظر على المواطنين مغادرة منازلهم اعتباراً من الساعة 21:00 حتى الساعة 4:30 على أن يستمر هذا التدبير حتى التاسع من فبراير. وسيغرم أي مخالف 95 يورو، وفق ما أعلنت الحكومة.

وهناك بعض الاستثناءات للأفراد شرط أن يبرزوا اذناً خاصاً بالتنقل.

وكان رئيس الوزراء مارك روته أعلن الأربعاء نيته إعلان حظر تجول قبل أن ينال موافقة البرلمان الخميس.

وعزا روته هذا القرار إلى "النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا والقلق الكبير الذي نشعر به جميعاً".

وأعتبر أن حظر التجول من شأنه تجنب إغلاق الزامي يومي، علماً أن الهولنديين لم يضطروا منذ بدء الازمة الصحية إلى تبرير تنقلاتهم.

وكانت لاهاي أعلنت منتصف ديسمبر سلسلة إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا، هي الأشد في هولندا منذ بدء الأزمة الصحية.

وفي هذا السياق، أغلقت كل المتاجر غير الأساسية، وذلك بعدما كانت أغلقت المدارس والمقاهي والمطاعم منذ منتصف أكتوبر.