في أول محادثة.. جونسون وبايدن يبحثان "ترسيخ التحالف"

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن بترسيخ العلاقات بين بلديهما ومجابهة التغيّر المناخي، في أوّل محادثة بينهما منذ تولّي بايدن منصبه، وفق ما أفاد بيان صادر عن 10 داونينغ ستريت.

وقال البيان إنّ جونسون هنّأ بايدن على تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، وأبدى الزعيمان خلال المحادثة الهاتفيّة "تطلّعهما لترسيخ التحالف الوثيق" بين بلديهما.

وتأتي هذه المحادثة بعد الاتّصال الذي أجراه بايدن الجمعة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وهو الأوّل له مع زعيم أجنبي.

ونشر جونسون تغريدة قال فيها "أمر رائع التحدّث إلى الرئيس جو بايدن هذا المساء"، وأرفقها بصورة له وهو يحمل الهاتف ضاحكاً.

ورحّب رئيس الوزراء البريطاني أيضاً بقرار بايدن إعادة الولايات المتحدة إلى اتّفاق باريس للمناخ والعودة إلى منظّمة الصحّة العالميّة، مشيداً بالتزامه الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وقال البيان إنّ الزعيمين أعربا عن أملهما في الاجتماع قريباً، وهما سيعملان معاً في قمّة الأمم المتحدة للمناخ المقرّر عقدها في اسكوتلندا في نوفمبر.

وأعاد الزعيمان تأكيد "التزامهما بحلف شمال الأطلسي"، إضافةً إلى "القيم المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الديموقراطيّة".

وتشاطر الزعيمان الرأي في ما يتعلّق بـ"التحدّيات الكبيرة التي يُواجهها العالم خلال الجائحة".

وسجّلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات والوفيات في العالم جرّاء الفيروس، فيما أحصت بريطانيا أكبر عدد وفيات في أوروبا.

وأثنى جونسون كذلك على قرار بايدن الانضمام إلى منصّة كوفاكس التي تُعنى بتأمين لقاحات ضدّ فيروس كورونا للدول الفقيرة.