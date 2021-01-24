فاوتشي: لقاح “جونسون آند جونسون” ستتم المصادقة عليه خلال أسبوعين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 08:44 صباحاً - منذ 34 دقيقة

قال كبير خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة، آنتوني فاوتشي، إن اللقاح الذي تعمل شركة “جونسون آند جونسون” على تطويره ستتم المصادقة عليه خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين.

“سأكون متفاجئا إن (استغرق الأمر) أكثر من أسبوعين من الآن ليتم تحليل البيانات وصنع القرار”، قال فاوتشي في مقابلة مع قناة “MSNBC” الأميركية.

وتابع فاوتشي “سننظر في البيانات ونحدد ما إذا كانت جاهزة لإعطائها للعامة، ليتمكنوا من الذهاب إلى إدارة الغذاء والدواء ليسألوا ما إذا كانوا قادرين على الحصول على ترخيص استخدام طارئ”.

ويتميز لقاح جونسون آند جونسون عن لقاحي “فايزر” و”موديرنا” بأنه مكون من جرعة واحدة، بينما تحتاج اللقاحات الأخرى إلى جرعتين بفاصل زمني يصل إلى ستة أسابيع.

وتتوقع جونسون آند جونسون أن تكون قادرة على طرح 100 مليون جرعة من لقاحها بحلول شهر أبريل القادم.

وفي وقت سابق، صرح كبير مستشاري عملية “وارب سبيد” الهادفة لتسريع إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، منصف سلاوي، بأن لقاح جونسون آند جونسون قد يرى النور في فبراير القادم إذا تمت الموافقة عليه في الموعد المرتقب.

ووفقا للسلاوي، فإن لقاح جونسون آند جونسون قد يشكل “تغييرا لقواعد اللعبة” في مواجهة الجائحة.

“أعتقد بأنه قد يغير قواعد اللعبة تماما. نأمل بأن يكون هذا اللقاح، المكون من جرعة واحدة، مكافئا لفعالية (لقاحات) موديرنا وفايزر”، قال السلاوي في حديث للصحفيين عبر الفيديو.

ومن المتوقع أن يحقق لقاح جونسون آند جونسون وصولا أسرع إلى مرحلة الذروة الوقائية في فترة لا تتعدى الأسابيع، كونه لا يحتاج جرعة أخرى بعد أسابيع من تلقي الأولى كبقية اللقاحات.

وكشفت جونسون آند جونسون مؤخرا عن استعدادها لبدء المراحل الأخيرة من تجارب لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، وقالت إنها تتوقع ظهور البيانات المرحلية المرتبطة بالتجارب في نهاية يناير القادم.

واتفقت الولايات المتحدة مع جونسون أند جونسون على شراء 100 مليون جرعة من لقاحها، وشمل العقد خيار شراء 200 مليون جرعة إضافية.