بريطانيا.. الحجر الصحي لمدة 10 أيام للقادمين من دول الخطر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 08:44 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تستعد حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تستعد لإجبار القادمين من الدول التي يتزايد فيها خطر الإصابة بمرض “كوفيد -19” على البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد وصولهم إلى بريطانيا ، حسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب خطط يناقشها وزراء بريطانيون سيتم اصطحاب القادمين من البرازيل وجنوب أفريقيا ودول مجاورة إلى الفنادق للحجر الصحي لدى وصولهم.

وأوضح التقرير أن جونسون كان يفضل بشكل أكبر انتهاج أسلوب يستهدف دخول بعض القادمين للحجر الصحي وليس جميع المسافرين، مضيفا أن قرار الحجر الصحي سيتخذ يوم الاثنين.

وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بكوفيد-19 في خامس أعلى معدل في العالم إضافة إلى نحو 96 ألف حالة وفاة.

وعانت بريطانيا من أسوأ أيام لها في الوباء، حيث تم تسجيل وفيات مرتفعة ، كما حذر كبير المستشارين العلميين لرئيس الوزراء من أن بعض المستشفيات تبدو الآن “وكأنها منطقة حرب”.

وتخضع إنجلترا للإغلاق الوطني الثالث، وهناك إجراءات مماثلة مطبقة في جميع أنحاء بريطانيا، ولكن في حين بدأت القيود في خفض معدلات الإصابة، يقول المسؤولون إن معدلات الوفيات والضغوط على الخدمات الصحية الوطنية ستستمر في النمو.