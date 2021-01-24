شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار يجتاح « بيرا» ويلحق بها أضرارا طفيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مسؤولة بموزامبيق إن أضرارا بسيطة لحقت بالممتلكات بمدينة بيرا الساحلية والتي تضم أحد أهم موانيء البلاد بعد وصول الإعصار الاستوائي الويز إليها في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.

وقالت لويزا ميكي ، رئيسة المعهد الوطني لمواجهة مخاطر الكوارث والحد منها في موزامبيق خلال مقابلة تلفزيونية إن "بيرا تعرضت لأضرار طفيفة ، ولكن من السابق لأوانه تحديد حجم ومدى الدمار".

وقالت إدارة الأرصاد في جنوب إفريقيا إن الويز وصل إلى اليابسة في نحو الساعة 2.30 صباحا مثيرا رياحا بلغت سرعتها 160 كيلومترا في الساعة.

وأوضحت منشورات على تويتر غمر المياه لسيارات وانهيار جدران بعض المباني المنخفضة وغمر المياه مساحات شاسعة من الأراضي في مدينة بيرا.

وذكرت شركة الكهرباء(ئي.دي.إم) إن الكهرباء قُطعت بعد أن ألحق الإعصار أضرارا بخطوط الكهرباء واقتلاعه بعض أعمدة الكهرباء.

وتكبدت بيرا معظم الأضرار التي نجمت عن إعصار إيداي في مارس آذار عام 2019 والذي دمر ثاني أكبر مدينة في البلاد وقتل أكثر من ألف شخص في موزامبيق ومالاوي وزيمبابوي.