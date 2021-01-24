شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 14 يوم تحت الأرض .. الصين تنتشل عامل من منجم للذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي.سي.تي.في)إنه تم صباح الأحد إنقاذ عامل من منجم ذهب في شمال البلاد ونقل للمستشفى للعلاج بعد أن ظل محاصرا تحت الأرض 14 يوما في أعقاب انفجار.

وكان 22 عاملا قد حوصروا تحت الأرض فى منجم هوشان بعد وقوع انفجار في العاشر من يناير كانون الثاني في تشيشيا، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الذهب بإقليم شاندونغ على ساحل الصين الشرقي.

وذكر تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) الأسبوع الماضي إن عاملا لقي حتفه وانقطع اتصال فرق الإنقاذ بأحد عشر عاملا .

وتم العثور على العامل الذي تم إنقاذه في جزء من المنجم مختلف عن الجزء الذي كان به مجموعة من عشرة رجال كانوا يتلقون إمدادات غذائية.

وقال مسؤولون يوم الخميس إن الأمر قد يستغرق أسبوعين آخرين لإزالة "العوائق الكبيرة" قبل أن يتمكنوا من حفر ممرات للوصول إلى الرجال العشرة.