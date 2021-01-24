شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء حساب لإيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينص القانون رقم 209 لسنة 2020، بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن يكون للهيئــة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصــادية، وفيما يلى نستعرض الحسابات السنوية التي يتم إنشائها سواء خاص بالإيرادات والمصروفات.

· تقوم الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص بـ:

1. إيرادات ومصروفات كل وقف من الأوقاف التي انتهت.

2. الأوقاف المشتركة والأوقاف الخيرية.

· إنشاء حساب ختامي متضمنًا:

1. إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إدارتها وبيانًا بحساب أموال البدل.

وترسل هذه الحسابات إلى وزارة الأوقاف مع صافي الإيرادات المستحقة لها في نهاية العام المـالي.

تمسك الهيئة حسابًا منفصلاً بالاحتياطيات، ومصاريف الإدارة والصيانة.

وذلك كله بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة للهيئات العامة في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن السنة المالية للهيئة تبدأ مع السنــة المالية للدولة وتنتهي بنهـــايتها، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي، كما يكون لها الحق في فتح حسابات جارية لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وذلك بعد موافقة وزارة المـالية، وأن القانون ينص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئــة لتحقيق الغـــرض الذي قـامت من أجـــله ، وله علي الأخص رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة.