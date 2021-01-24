كورونا في 24 ساعة| 680 إصابة وبدء التطعيم باللقاح.. و15 قرارًا لـ"الأعلى للجامعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - ​أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 573 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126176 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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