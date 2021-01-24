عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فضيحة لقاح كورونا تهز إسبانيا.. وتطيح رئيس أركان الجيش

الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365

قدم رئيس أركان الجيش الإسباني الجنرال ميغيل أنخيل فيلارويا استقالته، السبت، بعدما اتهم بتجاهل البروتوكول لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، وفق ما أعلنت هيئة الأركان في بيان.



وأورد البيان "بهدف الحفاظ على صورة القوات المسلحة، قدم الجنرال فيلارويا استقالته اليوم إلى وزيرة الدفاع".

وأفاد مصدر في هيئة الأركان بأن وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس قبلت الاستقالة.

وأقال وزير الداخلية، الجمعة، ضابطاً برتبة مقدّم من وحدة الارتباط في الحرس المدني في هيئة أركان الجيش، إثر تقرير داخلي خلص إلى تلقيه اللقاح بدون أن يكون من الفئات التي لها الأولوية، فيما تقوم إسبانيا حالياً بإعطاء أكثر من مليون جرعة بالدرجة الأولى للعاملين في القطاع الطبي والمقيمين في دور رعاية المسنين.

ويتهم عدد آخر من أفراد هيئة الأركان في هذا التقرير بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح بدون أن يكون لهم الحق في ذلك.

وأكد فيلارويا الجنرال في القوات الجوية والبالغ 63 عاماً أنه لم تكن لديه قط النية "بالاستفادة من امتيازات غير مبررة".

وبالإضافة إلى العسكريين، تلقى مسؤولون سياسيون من مختلف الأحزاب الجرعة الأولى من اللقاح من غير أن يكونوا منتمين إلى أي من الفئات التي لها الأولوية، وبينهم المستشار المحلي للصحة في مرسيا (جنوب شرق) الذي أرغم أيضاً على الاستقالة.

وأصدرت وزارة الدفاع بيانا بشأن استقالة فيلارويا، لكنها لم تقر صراحة بحصوله على التطعيم.

وقالت الوزارة إن الجنرال "لم يقصد أبدا الاستفادة من الامتيازات غير المبررة التي تضر بصورة القوات المسلحة وتشكك في شرف الجنرال".

وقالت الوزارة إن فيلارويا "اتخذ قرارات اعتقد أنها صحيحة لكنها أضرت بالصورة العامة للقوات المسلحة".