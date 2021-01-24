​​​نائب بـ"الشيوخ": مشروعات الاستزراع السمكي تسد احتياجات السوق المحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن مشروعات الاستزراع السمكي والاهتمام بتطوير البحيرات الموجودة في مصر ستكفي لسد احتياجات السوق المحلية فضلًا عن تحقيق وفرة للتصدير للخارج.

وأضاف الجندي، في بيان له اليوم السبت، أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد ينتج ويوفر ملايين الأسماك بمختلف أنواعها سنويًا، لتحقيق وفرة في الأسماك وبأسعار مناسبة وسد العجز داخل السوق المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا المشروع الحيوي يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما يخلق بيئة تنموية في المنطقة التي ينفذ بها يمكن البناء عليها في المستقبل لزيادة التوسع العمراني والتجاري والصناعي.

وأوضح المهندس حازم الجندي، أنه في الوقت ذاته تحافظ الدولة على المشروعات القائمة وخاصة ثروة البحيرات التي تمتلكها وعلى رأسها بحيرة المنزلة التي كانت مصدر الغذاء البحري الرئيسي في الماضي إلا أن الإهمال ضربها ما أدى إلى خروجها عن العمل.