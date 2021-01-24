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​​أميرة أبوشقة: رسائل الرئيس السيسي خارطة طريق لبناء دولة عصرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - أشادت أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، بالإنجازات والأرقام التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات التنموية التي تجري في مصر في مختلف المجالات، اليوم خلال افتتاح مشروعات الاستزراع السمكي في بورسعيد.

وأكدت في بيان لها، أن ماعرضه الرئيس من رسائل هو خارطة طريق للتنمية في مختلف المجالات لإقامة دولة عصرية حديثة.

وأضافت في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن ماتحدث عنه الرئيس من تطوير وتحديث لمختلف الأقاليم والقرى المصرية حلم يتحقق على أرض الواقع بفضل سياسات واستراتجيات حديثة تواكب أحدث النظم العالمية، وتضع نصب أعينها الاهتمام بالإنسان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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